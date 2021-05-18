التحدي طمينة يستضيف النسخة الثالثة من نهائيات الدوري

يستعد نادي التحدي طمينة في مدينة مصراتة لاحتضان منافسات نهائيات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة في نسختها الثالثة بمشاركة فرق الجامعة السنوسية من البيضاء والتحدي طمينة مصراته وأبومليانة من طرابلس ونجوم صرمان من صرمان وفريق غدوة من سبها، وستنطلق منافسات البطولة من 24 إلى 28 مايو الجاري بملعب التحدي لكرة القدم المصغرة بمدينة مصراتة، ويسعى الفريق المستضيف للمحافظة على اللقب الثالث على التوالي بعد التتويج بالنسختين السابقتين.
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قناة ليبيا الاحرار
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