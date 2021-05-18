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ريال مدريد يعلن إصابة لاعب وسطه “كروس” بفيروس “كورونا”

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ريال مدريد إصابة لاعب وسطه، توني كروس، بفيروس “كورونا”، ليتأكد غيابه عن الجولة الأخيرة من الليغا، والمواجهة أمام فياريال.

وذكر النادي الملكي، في بيان رسمي، أن كروس دخل العزل الصحي، بصورة رسمية، منذ الجمعة الماضية، وذلك عقب مخالطته أحد الأشخاص المصابين بالفيروس؛ لذا غاب عن مواجهة الفريق الأخيرة في الليغا، أمام أتلتيك بلباو.

وأصدر الميرينغي بيانًا، أفاد فيه أن لاعب الوسط الألماني، قد انتهى موسمه، بشكل رسمي، وتأكد غيابه عن المواجهة الأخيرة أمام فياريال، والتي ستكون آخر آمال الفريق في حال تحقيق الانتصار، وخسارة أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد؛ وذلك للمحافظة على لقب الموسم الحالي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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