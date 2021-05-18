هيلاس فيرونا وبولونيا يتقاسمان نقطتيْ مواجهة بينتيغودي

حسم التعادل بهدفيْن لمثلهما، مواجهة الجولة قبل الأخيرة من السيريا آ، بين هيلاس فيرونا وضيفه بولونيا، على ملعب مارك أنتونيو بينتيغودي.

وافتتح قائد فيرونا، دافيدي فاراوني، التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية، وعدّل لورينتسو دي سيلفيستري النتيجة لبولونيا في الدقيقة الـ 32.

وأضاف المهاجم نيكولا كالينيتش الهدف الثاني لفيرونا في الدقيقة الـ 53، قبل أن يعدّل المخضرم رودريغو بالاسيو، النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي، بثماني دقائق.

ورفع هيلاس فيرونا رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 41 نقطة، متأخرًا عنه بمركز واحد.

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