صراع لبلوغ أبطال أوروبا يجمع تشيلسي وليستر سيتي

تقرير 218

بعد أيام من تتويجه بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخه تبدو وضعية ليستر سيتي ومدربه برندن رودجرز أفضل من منافسه تشيلسي في تحد لضمان التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل جولة واحدة من نهاية موسم البريمرليغ .

المباراة التي تعد فاصلة وحاسمة في صراع المربع الذهبي لمسابقة ذات الأذنين الكبيرتين فالفارق بين الفريقين نقطتين بتفوق رفقاء جيمي فاردي وكاسبر شمايكل أمام البلوز الذين كانت لهم أفضلية التوقعات بحصد أول ألقاب الموسم في نهائي ويمبلي قبل أيام وبعدها التفكير في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي .

التعادل قد يكفي أول يقرب الثعالب لبلوغ المراد إلا في حال تعثره في الجولة الأخيرة حين يستضيف توتنهام لكن الفريق لايريد أن يدخل في صراعات وحاسبات تنتهي مجهود الموسم بإخفاق لم يكن في بال المناصرين، أما البلوز سيكونون أمام فكرتين الفوز وأقتلاع المركز الثالث قبل مواجهة أستون فيلا أو التعثر وهنا تبدأ التكهنات في حال فوز ليفربول لتتغير حينها حسابات التأهل الموسم المقبل .

صراع بلون أزرق سيشهده ستامفورد بريدج في لندن، عاصمة الضباب تعد المكان الأفضل لليستر في الفترة الحالية كون نتائج الفريق في زياراته كانت إيجابية بنسبة كبيرة والهدف الأن ضمان العبور لأبطال أوروبا دون مساعدات من فرق أخرى .. تأهل سيكون للفريق المستحق الذي أجتهد في موسم يعد من أبرز مواسم الصراع الأوروبي في السنوات الأخيرة .

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