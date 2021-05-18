النصر يجدد طاقمه الفني بضم “مديقش”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن نادي النصر عن انضمام الدكتور عبدالعزيز مديقش إلى الطاقم الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لاستلام مهامه كمعد بدني للفريق .

وسبق لمديقش وأن عمل مع النادي كمعد بدني ومخطط أحمال في فترات مختلفة، حيث كان ضمن الطاقم الفني الذي قاد النادي للتتويج بلقب الدوري الليبي عام 1987 كما أشرف على الإعداد البدني للفريق عامي 2016 و 2019 .

وفي سياق ذا صله، انضم “ناجي العمامي” للطاقم الفني لفريق النصر كمدرب للحراس للفريق الأول .

وسبق وأن عمل “العمامي” مع فريق النصر خلال الموسم الماضي .