اخبار الرياضة

“رفيق” يواصل تدعيم صفوفه قبل انطلاق الإياب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن  نادي رفيق اليوم الأحد عن إبرام صفقة تعاقد من خلالها مع اللاعب “علاء الحاج” قادماً من نادي شباب الجبل .

ويأتي هذا التعاقد في إطار استعدادات النادي لمرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز.

وكان رفيق قد أبرم خلال الأيام الماضية تعاقدين مع المهاجم “حسين العبيدي”، والظهير الأيسر “خميس عبد الدائم” .

ويسعى أبناء صرمان للمحافظة على تواجد الفريق ضمن كوكبة فرق الممتاز .

وينافس الفريق الأحمر والأسود في المجموعة الثانية للدوري الليبي ويتواجد بعد 10 جولات في المركز الثامن برصيد 10 نقاط جمعها بتحقيق انتصارين، و 4 تعادلات وتلقى 4 هزائم .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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