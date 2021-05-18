“القابسي” يخلف “النابلي” في تدريب رفيق صرمان

يستعد نادي رفيق للإعلان عن مدربه الجديد، حسان القابسي، الذي سيتولى مهمة الإشراف علي الفريق الأول، خلفًا لمواطنه، علي النابلي.

وأكد موقع “ريميسا” الرياضي، أن المدرب سيصل اليوم أو غدًا إلى مدينة صرمان، على أقصى تقدير.

وكان القابسي قد مثّل ألوان الترجي التونسي وجنوى الإيطالي كلاعب، أما في عالم التدريب؛ فسبق له قيادة قرمبالية والأولمبي الباجي، وأخيرًا اتحاد بن قردان.

وعلى الصعيد العربي، سبق له تدريب الملعب الليبي والعربي السعودي، ويسعى رفيق من خلال التعاقد مع حسان القابسي؛ إلى المنافسة أكثر في الدوري الممتاز، خاصةً أن نتائج الفريق غير مستقرة.

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