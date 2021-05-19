ختام بطولة الوحدة الوطنية

اختتمت بطولة الوحدة الوطنية التي أقيمت ببلدية السائح بمشاركة اثنان وثلاثون فريقاً من مختلف بلديات طرابلس الكبرى.

وجرت المنافسات على أرضية ملعب نادي نجوم السائح وسط متابعة كبيرة من محبي كرة القدم بالمنطقة.

وجمع اللقاء النهائي للبطولة بين فريقي الشباب وأتالانتا بإدارة الحكم الدولي عبدالواحد حريويدة كحكم رفقة المساعدين فؤاد المغربي ومحمد عطية.

حيث نجح فريق الشباب في معانقة اللقب بعد تفوقه الباهر بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد مباراة قوية ومثيرة استمتع بها الحضور من جمهور وضيوف النهائي.

وفي حفل الختام استلم الفريق البطل الكأس الغالية والقلائد الذهبية من قِبل عميد بلدية السائح بينما حاز فريق أتالانتا على القلائد الفضية.

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