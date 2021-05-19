مانيطة يطالب وزارة الرياضة بدعم المشاركة في بطولة العالم

طالب عبد الكريم مانيطة رئيس اللجنة الفنية العامة للملاكمة والمكلف بإدارة المنتخبات وزارة الرياضة لدعم المنتخب في مشاركته في بطولة العالم بصربيا المقامة في شهر أكتوبر المقبل.

وقال مانيطة في تصريح لليبيا الأحرار إن برنامج بطولة العالم لفئة الكبار التي ستقام بالعاصمة الصربية سراييفو سيبدأ بإقامة معسكر خارجي قبل المشاركة في بطولة العالم والذي سيكون في تركيا أو المجر.

يذكر أن منتخبنا الوطني للملاكمة قد شارك مؤخرا في البطولة العربية بالسودان وفي البطولة المؤهلة الألمبياد طوكيو بالسنغال والبطولة الإفريقية للملاكمة بكنشاسا الذي توج فيها بقلادة فضية وبرونزيتين .

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