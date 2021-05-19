حسان القابسي مدربا لفريق رفيق

تعاقدت إدارة نادي رفيق مع المدرب التونسي حسان القابسي، خلفا لمواطنه، علي النابلي وذلك للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمرحلة الإياب.

ويعد القابسي من نجوم الكرة التونسية حيث سبق أن لعب لفريق الترجي ونادي جنوى الإيطالي، ثم دخل إلى عالم التدريب وأشرف على تدريب عدة فرق تونسية منها مستقبل القصرين، وأولمبيك سيدي بوزيد، وسكك الحديد الصفاقسي وقوافل قفصة، وساهم في صعود فريق مستقبل الرجيش إلى الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم لأول مرة في تاريخهم.

يذكر أن فريق رفيق يحتل المركز التاسع في المجموعة الثانية وبرصيد عشر نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار