الاتحاد يستقبل السويحلي في أقوى مباريات الأسبوع 11

وفي المجموعة الثانية تقام غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم مباراتان.

حيث يستقبل فريق الاتحاد فريق السويحلي بملعب طرابلس.

المباراة يسعى من خلالها الفريقان لخطف الفوز لتأكيد الصدارة للاتحاد وفيما يسعى السويحلي للتقدم نحو المراكز الأولى حيث يحتل المركز الرابع برصيد خمس عشرة نقطة.

وفي مباراة ثانية تقام يوم الخميس أيضا يلتقي فريق الخمس مع فريق الأولمبي بملعب الخمس ويسعى الفريقان للفوز بالنقاط الثلاث حيث يتواجد الخمس في المركز الخامس برصيد أربع عشرة نقطة فيما يحتل فريق الأولمبي المركز الثامن برصيد عشر نقاط.

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