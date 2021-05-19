تشيلسي ينتزع المركز الثالث في البريمرليغ

حسم تشيلسي قمة الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد ليقترب خطوة إضافية من التأهل لدوري الأبطال .

وأنتهى الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بدون أهداف، قبل أن يفتتح المدافع روديغير أول أهداف المباراة بعد دقيقتين فقط من أنطلاق الشوط الثاني، وعزز لاعب الوسط جورجينيو تقدم البلوز بالهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة السابعة والستين، إلا أن المهاجم كليتشي إيهيناتشو قلص الفارق لليستر في الدقيقة السادسة والسبعين .

ليرفع تشيلسي رصيده إلى سبعة وستين نقطة لينتزع المركز الثالث متقدماً بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي، فيما أصبح ليستر في وضعية أصعب في حال فوز ليفربول على بيرنلي حيث من الممكن أن يتراجع للمركز الخامس .

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