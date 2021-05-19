بعد غياب طويل .. ديشامب يقرر إستدعاء بنزيما لأبطال العالم

بعد قرابة خمسة أعوام ونصف على خوضه آخر مباراة له مع منتخب بلاده، عاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى تشكيلة أبطال العالم للمشاركة في كأس أمم أوروبا2020 والتي ستقام في يونيو المقبل .

وأستدعى المدرب ديديه ديشامب مهاجم ريال مدريد المتألق هذا الموسم والذي أختير كأفضل محترف فرنسي في الموسم الحالي للمرة الأولى منذ فترة طويلة وذلك بعد مشاكل مع الطاقم الفني والاتحاد الفرنسي، وبدأت آمال بنزيما تتلاشى نهائياً بالعودة إلى صفوف الديوك بعد أعلان المدعي العام الفرنسي في يناير الماضي قرار محاكمته بعد قضيته مع لاعب المنتخب السابق ماتيو فالبوينا .

وسجل بنزيما سبعة وعشرين هدفاً مع منتخب فرنسا خلال أحدى وثمانين مباراة دولية كانت آخرها في ألفين وخمسة عشر .

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