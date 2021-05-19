كافاني يسجل أجمل أهداف الشياطين الحمر في الموسم

أكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل على ملعبه أولد ترافورد أمام ضيفه فولهام بهدف لمثله على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة ماقبل الأخيرة .

أصحاب الأرض تقدموا منذ الدقيقة الخامسة عشرة عبر المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني بطريقة رائعة من قرابة أربعين متراً، وعدل فولهام النتيجة عبر بوبي ريد في الدقيقة السادسة والسبعين بكرة رأسية، ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى أحدى وسبعين نقطة في المركز الثاني فيما بقي فولهام في المركز الثامن عشر بثمانية وعشرين نقطة .

وشهدت المباراة حضور عشرة آلاف مشجع داخل ملعب أولد ترافورد لأول مرة منذ أربعة عشرة شهراً بعد قرارات التخفيف من الحكومة البريطانية

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