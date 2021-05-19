السوبر الليبي.. مواجهة منتظرة بين النصر والاتحاد

تقرير 218

أيام فقط باتت تفصلنا عن المباراة المرتقبة والتي ستكشف عن هوية بطل السوبر الليبي بين النصر والاتحاد، مباراة لن تكون سهلة على الفريقين، خاصة أنهما استعدّا جيداً لهذه الموقعة من خلال مباريات الدوري الممتاز.

سيحتضن المباراة ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي لأن مستضيفها- نادي النصر- هو بطل آخر نسخة من الدوري الممتاز، والذي استعاد نجوم الفريق عقب الإعلان عن عودة طقطق وروما، إضافة إلى التعاقد مع النيجيري سامسون قادماً من إنيمبا.

من جهته أعاد الاتحاد ضبط صفوفه في الدوري، حيث تعاقدت الإدارة مع الثلاثي التونسي غازي العيادي وشمس الدين الذواذي وعلي العامري، ناهيك عن عودة النجم الليبي المحترف في أمريكا محمد منير إلى صفوف فريقه الآن نادي الاتحاد.

مباراة لن تقبل القسمة على اثنين، وسيكون له بطل واحد في الختام، والمنافسة وراء خط المرمى ستكون ليبية صافية بين محمد الككلي وأسامة الحمادي، فمن هو الفريق الذي سيحصد أول ألقابه هذا الموسم؟

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