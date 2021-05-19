بحضور الجمهور.. قمة يوفنتوس وأتالانتا تُزين نهائي كأس إيطاليا

تقرير| 218

مواجهة مرتقبة برسم نهائي كأس إيطاليا، ستجمع يوفنتوس وصيف النسخة الماضية أمام أتالانتا الذي يطمح لأول تتويجاته منذ سنوات ليست بالقصيرة.

ويسعى “السيدة العجوز” الذي خسر نهائي العام الماضي على يد “نابولي” بركلات الترجيح، هذه المرة لاستعادة اللقب وحصده للمرة الرابعة عشرة في تاريخه ومواصلة الابتعاد بالرقم القياسي، أربعة تتويجات متتالية قبل الموسم الماضي كانت كافية لتكريس سيطرة البيانكونيري على اللقب، إضافة إلى التتويج بالدوري، كما يطمح رفقاء رونالدو إلى استعادة دفعة الانتصارات ومسار الموسم المتخبط والذي يضعه في المركز الخامس في ترتيب الكالتشيو، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم وقبل امتحان التواجد بدوري أبطال أوروبا بأيام.

في الجهة المقابلة سيكون أتالانتا وصيف الكالتشيو الحالي أمام فرصة لتأكيد جدارته وتطوره في المواسم الأخيرة، وإهداء جمهوره لقباً يُزيّن به خزائن بيرغامو، بقيادة تشكيلة تضم مواهب صاعدة في سماء الكرة الإيطالية يقودهم المدرب جيان بييرو غاسبيريني.

تاريخياً تميل الكفة ليوفنتوس في مواجهاته مع أتالانتا في كأس إيطاليا، ففي ست عشرة مباراة تغلب يوفنتوس في ست مواجهات، كما خسر أربع مباريات وتعادل في ستة أخرى، المواجهة الحالية تختلف عن سابقاتها وستمنح أحد الفريقين لقباً منتظراً هذا الموسم.

النهائي سيشهد حضوراً للمشجعين في ريجيو إيميليا للمرة الأولى منذ قرارات السلطات الصحية، بمنع التجمعات في الملاعب بعد أزمة فيروس كورونا، 20 بالمئة من سعة ملعب مابي ستضع الجمهور الإيطالي أمام تتويج منتظر لأحد فرق مقدمة الدوري الإيطالي.

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