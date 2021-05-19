“فيدرر” يُودّع بطولة جنيف للتنس

ودّع السويسري المخضرم “روجر فيدرر” بطولة جنيف المفتوحة للتنس من الدور الثاني، بخسارته أمام الإسباني “بابلو أندوخاو” بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر “فيدرر” المجموعة الأولى بستة لأربعة، إلّا أن النجم السويسري عوّض إخفاقه في المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل أربعة، وفي المجموعة الحاسمة خسر “فيدرر” إرساله عدة مرات لتنتهي المجموعة بستة لأربعة.

وتُعد الخسارة هي الأولى لفيدرر في بطولة جنيف السويسرية، بعدما فاز إحدى عشرة مرة، كما أن الخسارة هي الأولى في بلده منذ ثماني سنوات.

وعاد “فيدرر” إلى ملاعب الكرة الصفراء بعد الإصابة التي تعرّض لها على مستوى الركبة، حيث شارك في بطولة الدوحة فقط هذا الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية