قبل انطلاق مرحلة الإياب .. أندية الممتاز تواصل إبرام الصفقات

تقرير 218

أصبحت الاندية الليبية تسابق الزمن لعقد وابرام صفقات تعزز بها صفوفها قبل انطلاق مرحلة الاياب والتي ستبدأ في الثاني من شهر يونيو المقبل.

الاخضر وعقب الاداء الكبير الذي قدمه في مرحلة الذهاب قررت ادارته تدعيم صفوف الفريق الاول للبقاء في المنافسة علي التأهل للرباعي حيث تعاقدت الادارة مع اللاعب معتز بوشينة.

من جهتها ايضا تسعى ادارة السويحلي لسد الثغرات في الفريق خاصة انا ادائه كان غير مستقر في مرحلة الذهاب اذ تعاقدت الادارة مع اللاعب السابق للفريق محمد السويسي والذي امضى عقدا بموسمين.

اما نادي رفيق ففكرت ادارته في تغير الاطار الفني وهذا ماحصل حيث تم مساء الامس رسميا انضمام المدرب التونسي حسان القابسي لرفيق لقيادة الفريق في باقي مشوار الدوري الممتاز خلفا لمواطنه علي النابلي.

ايام فقط باتت تفصلنا عن مرحلة الاياب والتي ستكون حاسمة بالنسبة للفرق التي تتنافس على التأهل للرباعي وكذلك الاندية المعنية بالهبوط .

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