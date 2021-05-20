رفيق يستقبل الأهلي طرابلس ضمن مباريات الأسبوع 11

ضمن مباريات المجموعة الثانية تقام غدا الجمعة مباراتان من مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

حيث يستقبل فريق رفيق فريق الأهلي طرابلس بملعب صبراتة.

المباراة يسعى من خلالها الأهلي طرابلس للفوز حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 20 نقطة فيما يحاول رفيق بقيادة مدربه الجديد حسان القابسي تحقيق نتائج تبعده عن المراكز المتأخرة حيث يحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

وفي مباراةٍ ثانية تقام يوم الجمعة أيضا يلتقي فريق الوحدة مع فريق المحلة بملعب طرابلس ويسعى الفريقان للفوز بالنقاط الثلاث حيث يتواجد الوحدة في المركزِ الحادي عشر برصيد 8 نقاط فيما يحتل فريق المحلة المركز السابع برصيد 12 نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار