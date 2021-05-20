اخبار الرياضة

“تتويج جديد” يُزيّن قفازات بوفون مع يوفنتوس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُوّج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا للمرة الـ 14 في تاريخه، بفوزه، في المباراة النهائية، على أتالانتا، بهدفيْن مقابل هدف، على ملعب مابي في ريجيو إميليا، بحضور جزئي للجمهور .

وتقدّم يوفنتوس عن طريق السويدي ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الـ 31، وبعد عشر دقائق؛ عدّل أتالانتا النتيجة عن طريق الأوكراني روسلان مالينوفسكي بتسديدة بيسراه، وفي الدقيقة الـ 73؛ سجّل فيديريكو كييزا هدف الانتصار للبيانكونيري، ليُحقّق يوفنتوس لقبه الثاني هذا الموسم بعد حصد السوبر أمام نابولي، كما يطمح لضمان التأهّل لدوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة؛ بداية الأسبوع المقبل.

وتمكّن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون من حصد اللقب الـ30 في مسيرته الاحترافية مع “السيدة العجوز”؛ ليُصبح أكثر لاعب إيطاليا يُتوّج بالألقاب المحلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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