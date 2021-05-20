“تتويج جديد” يُزيّن قفازات بوفون مع يوفنتوس

تُوّج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا للمرة الـ 14 في تاريخه، بفوزه، في المباراة النهائية، على أتالانتا، بهدفيْن مقابل هدف، على ملعب مابي في ريجيو إميليا، بحضور جزئي للجمهور .

وتقدّم يوفنتوس عن طريق السويدي ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الـ 31، وبعد عشر دقائق؛ عدّل أتالانتا النتيجة عن طريق الأوكراني روسلان مالينوفسكي بتسديدة بيسراه، وفي الدقيقة الـ 73؛ سجّل فيديريكو كييزا هدف الانتصار للبيانكونيري، ليُحقّق يوفنتوس لقبه الثاني هذا الموسم بعد حصد السوبر أمام نابولي، كما يطمح لضمان التأهّل لدوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة؛ بداية الأسبوع المقبل.

وتمكّن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون من حصد اللقب الـ30 في مسيرته الاحترافية مع “السيدة العجوز”؛ ليُصبح أكثر لاعب إيطاليا يُتوّج بالألقاب المحلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية