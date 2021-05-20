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آرسنال يحافظ على حظوظ التأهل إلى اليوروباليغ

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حافظ آرسنال على حظوظه في بلوغ مسابقة الدوري الأوروبي بفوزه على مضيفه كريستال بالاس بملعب سيلهيرست بارك ضمن الجولة السابعة والثلاثين .

وتقدم الإيفواري نيكولاس بيبي بأول أهداف الغانارز منذ الدقيقة الخامسة والثلاثين ، وعدل المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي النتيجة لكريستال بالاس في الدقيقة الثانية والستين، واستطاع جابرييل مارتينيلي من إضافة الهدف الثاني لآرسنال.

وأكد نيكولاس بيبي الانتصار بالهدف الثالث في الوقت بدل الضائع ليرفع آرسنال رصيده إلى ثمانية وخمسين نقطة في المركز التاسع بفارق ثلاث نقاط عن مراكز التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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