اخبار الرياضة

“خطوة واحدة” تفصل ليفربول عن بلوغ أبطال أوروبا

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتقى ليفربول إلى المركز الرابع في ترتيب البريمرليغ، بفوزه، خارج أرضه، على مضيفه بيرنلي، بثلاثية دون ردّ، على ملعب “تيرف مور”، ضمن الجولة الـ 37.

وسجّل روبيرتو فيرمينيو أول أهداف المباراة بحلول الدقيقة الـ 43، وأضاف ناثاليال فيليبس الهدف الثاني للريدز بعد انطلاق الشوط الثاني بسبع دقائق، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة؛ أنهى أليكس أوكسليد تشامبرلين الثلاثية للريدز .

وقفز ليفربول إلى المركز الرابع بـ 66 نقطة، متفوقًا على ليستر سيتي، بفارق الأهداف وقبل جولة واحدة من نهاية الموسم؛ فيما توقف بيرنلي عند 39 نقطة، في المركز الـ 17.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك