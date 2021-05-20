“خطوة واحدة” تفصل ليفربول عن بلوغ أبطال أوروبا

ارتقى ليفربول إلى المركز الرابع في ترتيب البريمرليغ، بفوزه، خارج أرضه، على مضيفه بيرنلي، بثلاثية دون ردّ، على ملعب “تيرف مور”، ضمن الجولة الـ 37.

وسجّل روبيرتو فيرمينيو أول أهداف المباراة بحلول الدقيقة الـ 43، وأضاف ناثاليال فيليبس الهدف الثاني للريدز بعد انطلاق الشوط الثاني بسبع دقائق، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة؛ أنهى أليكس أوكسليد تشامبرلين الثلاثية للريدز .

وقفز ليفربول إلى المركز الرابع بـ 66 نقطة، متفوقًا على ليستر سيتي، بفارق الأهداف وقبل جولة واحدة من نهاية الموسم؛ فيما توقف بيرنلي عند 39 نقطة، في المركز الـ 17.

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