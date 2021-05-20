سعاد الشيباني لـ218: نعمل على إقامة أول دوري للسيدات في ليبيا

خاص 218

راسلت لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الليبي لكرة القدم جميع اللجان الفرعية بفتح باب الانتساب للأندية للفرق النسائية.

وقالت رئيسة لجنة كرة القدم باتحاد الكرة سعاد الشيباني في تصريح خاص لـ218، إن اللجنة قامت بتعميم للجان الفرعية لفتح باب الانتساب والقبول، وذلك لتطوير كرة القدم النسائية بتوجيهات من الفيفا.

وخلال تصريحاتها قالت الشيباني إن إقامة دوري للسيدات في ليبيا يتطلب دعماً مالياً، إضافة إلى خطة مدروسة من اتحاد اللعبة، كما أوضحت الشيباني في تصريحاتها بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدعم الكرة النسائية في كل أنحاء العالم ويقوم بدعم الاتحادات المحلية مادياً بشكل دوري.

وأشارت الشيباني إلى أن لجنة كرة القدم النسائية قد واجهت عدة عوائق وعراقيل من أجل العمل لإقامة أول دوري في تاريخ البلاد، وتجمع المنتخب الوطني للسيدات عدة مرات.

وتسعى لجنة كرة القدم النسائية لإقامة دوري للسيدات لأول مرة من أجل دعم المنتخب النسائي، حيث يعمل اتحاد الكرة جاهداً لدعم الكرة النسائية حتى تكون منافساً قوياً في المسابقات القارية إذ شارك المنتخب الوطني في تصفيات إفريقيا لكنه لم يُقدم المستوى المطلوب.

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