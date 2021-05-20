خضيرة يُودّع ملاعب كرة القدم نهاية الموسم

أعلن لاعب الوسط الألماني الدولي سامي خضيرة، اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية مع ختام الموسم الحالي من البوندسليغا.

وأكد خضيرة في تصريحاته عقب تدريبات فريقه “هيرتا برلين” قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، بأنه سيعتزل رسمياً عقب الأسبوع المقبل بعد خمسة عشر عاماً على الصعيد الاحترافي في كرة القدم.

وشارك خضيرة صاحب الـ34 عاماً في 77 مباراة دولية مع منتخب المانشافت، حيث كانت آخرها في مونديال 2018 والخسارة أمام كوريا الجنوبية.

كما لعب لاعب الوسط ذو الأصل التونسي مع كل من شتوتغارت وتُوّج معه بالبوندسليغا قبل الانضمام إلى ريال مدريد، وتُوّج بكل الألقاب في الليغا وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية، قبل خوض تجربة مع يوفنتوس حصد خلالها الدوري الإيطالي خمس مرات، إضافة إلى كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي ليعود مرة أخرى إلى ألمانيا للعب مع هيرتا برلين.

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