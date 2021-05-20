“مولر وهوملس” أول اختيارات المانشافت في أمم أوروبا

استدعى مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف كلاً من توماس مولر وماتس هوملز لقائمة المانشافت المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا في يونيو المقبل، وذلك بعد استبعادهما منذ عامين.

وذكر “يواكيم لوف” أنه منح الفرصة للجيل الشاب في الكرة الألمانية لتطوير مستواهم مع المنتخب الأول في العامين الماضيين، إلا أن التوقف الدولي بسبب أزمة فيروس كورونا لم تكمل خططنا، ورأينا في الوقت الحالي عودة بعض اللاعبين أصحاب الخبرة كمولر وهوملز.

ومن المنتظر أن يبدأ معسكر منتخب ألمانيا عقب انتهاء الموسم الجولة المقبلة من البوندسليغا، وذلك للمنافسة على أمم أوروبا التي تُقام في عدة مدن أوروبية.

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