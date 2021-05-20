اخبار الرياضة

“مولر وهوملس” أول اختيارات المانشافت في أمم أوروبا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استدعى مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف كلاً من توماس مولر وماتس هوملز لقائمة المانشافت المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا في يونيو المقبل، وذلك بعد استبعادهما منذ عامين.

وذكر “يواكيم لوف” أنه منح الفرصة للجيل الشاب في الكرة الألمانية لتطوير مستواهم مع المنتخب الأول في العامين الماضيين، إلا أن التوقف الدولي بسبب أزمة فيروس كورونا لم تكمل خططنا، ورأينا في الوقت الحالي عودة بعض اللاعبين أصحاب الخبرة كمولر وهوملز.

ومن المنتظر أن يبدأ معسكر منتخب ألمانيا عقب انتهاء الموسم الجولة المقبلة من البوندسليغا، وذلك للمنافسة على أمم أوروبا التي تُقام في عدة مدن أوروبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك