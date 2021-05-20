الاتحاد يتصدر المجموعة الثانية بعد نهاية مرحلة الذهاب

أنهى فريق الاتحاد مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز لكرة القدم متصدرا لفرق المجموعة الثانية بعد فوزه على فريق السويحلي 1 – 0 جاء من علامة الجزاء، وتمكن اللاعب صهيب بن سليمان من تسجيل الركلة ومنح فريقه نقاط المباراة التي جعلت فريق الاتحاد يتصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، وفي المباراة الثانية التي جرت بملعب الخمس إنتهت المباراة بتعادل فريقي الخمس والأولمبي 2 – 2 ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده.
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قناة ليبيا الاحرار
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