تقرير | خاص | بهدفي ” تالا أنداي ” النصر يُواصل سلسلة عروضه القوية بتفوقه على شباب الجبل

البيضاء 20 مايو 2021 (وال)- يُواصل فريق النصر لكرة القدم سلسلة عروضه القوية، ومُنهيًا بذلك مرحلة الذهاب متصدرًا للمجموعة الأول، عقب فوزه على شباب الجبل بثنائية نظيفة، وذلك في إطار ذهاب الجولة الأخيرة لفرق للمجموعة الأولى من الدوري الليبي لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس؛ توسطها الحكم ( زيدان قريش )، حيث دخلها فريق النصر وهو يعي أهمية وقيمة المباراة، وما هي وضعية الفريق المنافس على لائحة ترتيب المجموعة.

ونجح المحترف السنغالي بفريق النصر ( تالا أنداي ) في تسجيل ثنائية النصر والتي جاءت جميعها في الشوط الأول، مع مطلع الدقيقة ( 7 ) الهدف الأول في اللقاء، بعد تمريره طويلة أرسلها ( صدام الورفلي) واضعًا السنغالي ( تالا أنداي ) في مواجهة الحارس ( حسين الشريف )، والذي بدوره حاول أنقاض الموقف، لكن كرة المهاجم غازلت شباكه.

في الدقيقة ( 43 ) تمكن اللاعب ذاته من توقيع ثاني أهداف اللقاء، مستغلا خطأ أحد مدافعي شباب الجبل، لتصل الكرة إلى ( تالا أنداي ) مقدمًا فاصلا مهاريًا، مراوغًا فيه حارس المرمى ( حسين الشريف ) مُحرزًا بذلك الهدف الثاني في اللقاء.

بهذا الفوز يستمر النصر بثبات في حصد النقاط، مُنهيًا مرحلة الذهاب متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد ( 28 ) نقطة، فيما تجمد رصيد شباب الجبل عند النقطة ( 7 ) مُحتلا الترتيب العاشر في سُلم الترتيب.

وقد شهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء للاعب شباب الجبل المدافع (حسين صالح)، في الدقيقة ( 50 )، فيما أشهر حكم اللقاء الكرت الأصفر في ثلاثة مناسبات، منها واحدة لشباب الجبل نالها ( محمود الرملي ) في الدقيقة ( 10)، بينما تحصل ( زياد العلواني ) و ( محمود البلالي ) الكرت الأصفر في الدقيقتين ( 25)، (68) من جانب فريق النصر. (وال) س أ/ ر ت

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