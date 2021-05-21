منتخبنا الوطني يدخل في معسكر قبل مواجهة السودان في الدوحة

يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم لدخول معسكر في مصر لمدة عشرة أيام ، قبل توجهه إلى ا لدوحة لمواجهة المنتخب السوداني في التاسع عشر من الشهر المقبل ضمن تصفيات التأهل لكأس العرب.

الاتحاد الليبي لكرة القدم لم يفصح على اسم المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب الوطني في المعسكر المقبل والذي سيسعى فيه فرسان المتوسط لاقتلاع ورقة العبور للتأهل لكأس العرب الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة في الأول من شهر ديسمبر القادم.

يشار إلى أن قرعة كأس العرب قد أوقعت المنتخب الوطني في حالة التأهل في المجموعة الرابعة رفقة المنتخب الجزائري والمصري والفائز من المنتخب اللبناني و الجيبوتي.

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