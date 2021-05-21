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جمهور رفيق يحتفل بالذكرى الـ 62 لتأسيس النادي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت إدارة نادي رفيق في مدينة صرمان، احتفالية؛ بمناسبة الذكرى الـ 62 لتأسيس النادي، الذي رأى النور في 20 مايو، عام 1959، وذلك تحت شعار “ماض جميل.. ومستقبل زاهر”.

وجرى الاحتفال في الملعب البلدي القديم للنادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة بنادي رفيق صرمان، وعدد من الشخصيات الرياضية، ومحبي النادي، وتخلل الحفل عددٌ من الكلمات التي تهنئ النادي والجمهور الرياضي بذكرى التأسيس.

وتم تكريم عدد ممن تعاقبوا على إدارة النادي منذ التأسيس، وتكريم مؤسس النادي، وتكريم اللاعبين القدامى، الأحياء منهم، ومن وافاهم الأجل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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