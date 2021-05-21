بسبب الاحتجاجات.. نقل “كوبا أمريكا” خارج كولومبيا

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية “الكونميبول” نقل مباريات بطولة “كوبا أمريكا”، التي كانت من المفترض إقامتها في كولومبيا، إلى خارج البلاد؛ بسبب الاحتجاجات المحلية.

وذكر “الكونميبول” أن بطولة كوبا أمريكا 2021 والتي ستنطلق منتصف يونيو المقبل لن تُلعب في كولومبيا بسبب احتجاجات المتظاهرين داخل البلاد، حيث من المنتظر أن تُقام في الأرجنتين، الطرف المشترك الآخر، التي أبدت جاهزيتها لاحتضان كامل البطولة.

وكانت البطولة الكبرى ستُقام بتنظيم مشترك، للمرة الأولى في تاريخها، منذ انطلاقها قبل 105 أعوام .

ورفض “الكونميبول” طلب كولومبيا تأجيل البطولة؛ لتُقام نهاية العام الحالي.

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