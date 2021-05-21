إنتر يحصل على قرض لسداد الديون المتراكمة

حصلت شركة “سونينغ”، المالكة لنادي إنتر الإيطالي، على قرض لسداد ديون بطل إيطاليا، خلال الفترة الماضية.

وذكر إنتر، في بيان رسمي، أنه قد حصل، بالفعل، على تمويل مقابل الأسهم من شركة “أوكتري”، وذلك للمحافظة على الرؤية المشتركة طويلة الأمد لمشروع النادي مع إدارة “سونينغ” الصينية.

وخلال البيان؛ أشار إنتر إلى أن هذا التمويل والقرض سيمكّن النادي من التغلب على كل الصعوبات المالية والفرص الضائعة، خلال فترة أزمة فيروس “كورونا”.

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”؛ فإن القرض الذي حصلت عليه إدارة النيراتزوري يبلغ 275 مليون يورو، وسيكون لإنتر فترة تصل إلى ثلاث سنوات لتغطيته بالكامل، وفي حال أخفقت إدارة النادي في السداد؛ فإنها ستخسر أكثر من 65% من أسهمها في النادي.

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