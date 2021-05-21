رفيق يحتفي بالذكرى الـ 62 لتأسيسه

أخبار ليبيا 24

نظمت إدارة نادي رفيق في مدينة صرمان، احتفالية؛ بمناسبة الذكرى الـ 62 لتأسيس النادي، والتي كانت في 20 مايو، عام 1959، وذلك تحت شعار “ماض جميل.. ومستقبل زاهر”.

وجرى الاحتفال في الملعب البلدي القديم للنادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة بنادي رفيق صرمان، وعدد من الشخصيات الرياضية، ومحبي النادي، وتخلل الحفل عددٌ من الكلمات التي تهنئ النادي والجمهور الرياضي بذكرى التأسيس.

وتم تكريم عدد الشخصيات الرياضية التي كان لها دور في تأسيس النادي، وتكريم مؤسس النادي، وتكريم اللاعبين القدامى، الأحياء منهم، ومن وافاهم الأجل.

ويعد نادي رفيق أحد الأندية العريقة في الرياضية الليبية وكان له دور في تكوين رياضيين في كافة الألعاب كما أن فريق كرة القدم بالنادي ينشط في المسابقة الممتازة في ليبيا ويقدم دائما أداء قويا وكان ندا للفرق التي يواجهها .