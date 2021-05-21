المدعي الأرجنتيني يتهم 7 أطباء بقتل “مارادونا”

كشفت تقارير صحفية عن اتهام سبعة أطباء بالتسبب في وفاة أسطورة كرة القدم العالمية، دييغو أرماندو مارادونا، والذي توفي في نوفمبر من العام الماضي، عن عمر ناهز 60 عامًا.

وبحسب شبكة “ESPN”؛ فإن مكتب المدعي العام في مدينة سان إيسيديرو، الذي يقود التحقيق في قضة وفاة “مارادونا”، كشف بن وفاة نجم الكرة الأرجنتينية السابق، جاءت نتيجة القتل العمد، وليست وفاة طبيعية، وإن الطاقم الطبي متهمٌ بجريمة القتل، ومن ضمن المتهمين جراح المخ والأعصاب الخاص بالنجم الراحل.

وذكر مكتب المدعي العام أن طلب عدم السماح للأفراد المتهمين بمغادرة البلاد، في حال ثبتت إدانتهم بجريمة القتل، حيث من المنتظر أن يُواجه المتهمون الحكم بالسجن لفترة تتراوح بين ثمانية أعوام و25 عامًا.

وقدم مكتب الادعاء تقريرًا من 70 صفحة، حيث يُشير إلى أن اللجنة الطبية المكلفة بالتحقيق في الساعات الأخيرة للنجم الأرجنتيني الراحل، توصلت إلى أن “مارادونا”، خلال آخر 12 ساعة على الأقل من وفاته، رسميًا؛ بدأت إشارات موته سريريًا في الظهور عقب الجراحة التي أجريت له في الدماغ، بسبب جلطة دموية.

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