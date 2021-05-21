حسام حسن يصل إلى ليبيا للانضمام إلى الأهلي طرابلس

وصل، مساء أمس، مهاجم الدوري المصري، حسام حسن، إلى مطار معيتيقة في العاصمة؛ لتدعيم صفوف فريق الأهلي طرابلس، قبل مرحلة الإياب من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان في استقبال حسام حسن، ممثلو إدارة الأهلي وعدد من الجماهير الأهلاوية التي احتفلت بوصول هداف الدوري المصري، بطريقتها.

من جهته، عبّر حسام حسن عن سعادته بهذا الاستقبال وانضمامه للنادي الأهلي.

يُذكر أن جميع الانتدابات التي قامت بها الإدارة الأهلاوية ستكون حاضرةً على ذمة الجهاز الفني، ابتداءً من مرحلة الإياب.

وضمّ الأهلي طرابلس لاعبين عدة، خلال فترة الانتقالات الحالية؛ أبرزهم عودة أنيس سلتو، وبدر حسن للفريق، بعد تجارب احترافية.

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