الأهلي بنغازي يعود بنقاط الفوز من ملعب سرت

نجح فريق الأهلي بنغازي في خطف نقاط الفوز من ملعب سرت على حساب مستضيفه فريق خليج سرت 1 – 0 ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى.
هدف الضيوف الوحيد حمل توقيع اللاعب ” جبريل مرسال” في الدقيقة 52 من عمر المباراة ليرفع الأهلي بنغازي رصيده من النقاط إلى النقطة 22 و الفوز السابع للفريق هذا الموسم ولديه في رصيده 3 مباريات مؤجلة من مرحلة الذهاب بسبب مشاركته الإفريقية السابقة، أما فريق خليج سرت فتلقى الخسارة الخامسة هذا الموسم وفي رصيده من النقاط 12 نقطة.
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