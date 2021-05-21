الهلال يفوز على التحدي و التعادل يحسم مواجهة نجوم اجدابيا والأنوار

وفي المجموعة الأولى انتهت مباراة نجوم اجدابيا والانوار بالتعادل السلبي 0 – 0 في المباراة التي جرت بملعب اجدابيا ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من المسابقة.

التعادل هو الثالث لنجوم اجدابيا و وبه وصل إلى النقطة 6 في سلم الترتيب ضمن فرق المجموعة الأولى، أما فريق الأنوار فوصل هو الآخر إلى النقطة 6 في ترتيب المجموعة، وفي ملعب بنينا نجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على جاره التحدي 1 – 0 حمل توقيع اللاعب أنس المصراتي في الدقيقة 8 ، وبهذا الفوز وصل فريق الهلال إلى النقطة 26 فيما تلقى فريق التحدي الخسارة الخامسة له هذا الموسم وبقى بنفس رصيده السابق 16 نقطة.

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