أبوسنينة يمنح فوز جديد للأهلي طرابلس والمحلة يفوز على الوحدة

وفي منافسات المجموعة الثانية حقق فريق الأهلي طرابلس الفوز على مستضيفه فريق رفيق 1 – 0 في المباراة التي جرت بملعب صبراتة.

هدف فريق الأهلي طرابلس سجله المدافع التونسي “وسام أبوسنية” في الدقيقة 66 ليمنح فريقه الفوز السادس والوصول إلى النقطة 23، بينما تلقى فريق رفيق الخسارة الخامسة وبقى برصيده السابق 10 نقاط.

وفي مباراة ملعب طرابلس حقق فريق المحلة الفوز على فريق الوحدة 1 – 0 سجله اللاعب “الهادي عماره” من علامة الجزاء ليمنح فريقه نقاط المباراة والوصول إلى النقطة 15 ، بينما بقى فريق الوحدة برصيده السابق 8 نقاط.

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