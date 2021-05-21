إعلان قائمة البرتغال في يورو2020

أعلن مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني قائمة أبطال أوروبا النهائية لخوض بطولة أمم أوروبا والتي ستنطلق في الحادي عشر من يونيو المقبل في أحدى عشر مدينة أوروبية .

وتواجد النجم كرستيانو رونالدو على رأس قائمة البرتغال والتي ضمت ستة وعشرين لاعباً أبرزهم دييغو جوتا لاعب ليفربول ومدافع بورتو المخضرم بيبي إضافة كانسيلو وروبن نيفيز وبرونو فيرنانديز، فيما سيغيب بيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتون بسبب الإصابة .

وأوقعت قرعة اليورو منتخب البرتغال بطل النسخة الأخيرة ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات فرنسا وصيفة النسخة الأخيرة وألمانيا إضافة إلى المجر .

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