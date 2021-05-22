نجوم التحدي في الثمانينات يزورون المدرّب القدير أشرف العلاقي

نظّم عددٌ من لاعبي فريق التحدي للشباب والآمال، خلال موسم 83 -84، زيارةً للمدرب القدير الذي أشرف على تدريبهم، آنذاك، عبد الهادي العلاقي؛ للاطمئنان عليه، واسترجاع الذكريات معه.

وشهدت الزيارة أجواءً رائعةً، تم خلالها الحديث عن تلك المواسم، التي كانت من الزمن الجميل.

ويعدّ “العلاقي” أحد أبرز المدربين الذين اشتهروا بتكوين اللاعبين، وكان من مكتشفي اللاعبين في الفئات السنّية.

وشهدت الزيارة وجود العديد من نجوم نادي التحدي، في مقدمتهم المدرب السابق للفريق صالح رحيل؛ وذلك عرفانًا وتقديرًا منهم لجهود مدربهم.

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