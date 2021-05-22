وولفرهامبتون يُعلن مُغادرة المدرب نونو سانتو

أعلن وولفرهامبتون رحيل مدربه البرتغالي، نونو إسبيريتو سانتو، بشكل رسمي، نهاية الموسم.

وبحسب بيان النادي الإنجليزي، عبر الموقع الرسمي؛ فإن “سانتو” سيُغادر بعد أربعة مواسم تواجد خلالها في النادي البرتقالي، وسيخوض الأحد المقبل، آخر مبارياته كمدرب لوولفرهامبتون، أمام مانشستر يونايتد، على ملعب مولينيو.

ويعدّ المدرب، صاحب الـ 47 عامًا، من أفضل مدربي البريمرليغ، في المواسم الأخيرة؛ إلا أن الموسم الحالي يحتلّ وولفرهامبتون فيه المركز الـ 12، وتأمل إدارة النادي في تغيير مُخطّطاتها لإعادة الفريق إلى المشاركة في الدوري الأوروبي، على أقل تقدير.

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