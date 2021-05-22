“إنفانتينو” يدعو إلى تعديل روزنامة الفيفا الدولية

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، جياني إنفانتينو، خلال افتتاح الجمعية العمومية “71” للفيفا، والذي نُظّم افتراضيًا عبر الفيديو؛ إلى تعديل الروزنامة الدولية لما بعد عام 2024.

وأشار رئيس الفيفا، خلال كلمته، إلى طريقة توزيع العوائد المالية خلال الموسم الكروي، وقال: “نقطة البداية هي العكس تمامًا، نبدأ من صفحة بيضاء، ومنفتحون على كل وجهات النظر والآراء لتحسين الروزنامة الدولية”.

وأضاف: “اسمحوا لي أن أشرح.. اليوم، تولد البطولات الكبرى المليارات من الإيرادات من جميع أنحاء العالم، وأين توزع العائدات ؟ إلى الأندية الـ 18 إلى الـ 20 في بطولاتها المحلية مع نسبة ضئيلة للتضامن، الهيئة الوحيدة التي تُدرّ عائدات من جميع أنحاء العالم وتُعيد التوزيع والاستثمار في جميع أنحاء العالم تضامنًا؛ هي الفيفا”.

ومن المنتظر أن يُقام كأس العالم المقبل في نوفمبر من العام القادم لأول مرة، خارج نطاق فصل الصيف، كما أنه من المتوقّع تغيير مواعيد جديدة عدة للبطولات الدولية، وإطلاق بطولات أخرى كبطولة كأس العالم للأندية، بشكلها الجديد في 2024.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية