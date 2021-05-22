مورغان يُعلن اعتزاله ومغادرة ليستر سيتي

أعلن ليستر سيتي عن اعتزال قائده الجمايكي ويس مورغان، نهاية الموسم الجاري.

ونشر ليستر سيتي عبر حسابه على تويتر أن أحد لاعبيه المتوجين بلقبه التاريخي في البريمرليغ في موسم 2015-2016، قد أعلن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم، ويعد مورغان أحد أبرز اللاعبين الذين خاضوا تجربة مع ليستر طيلة تسع سنوات، ومسيرة تواصلت لأكثر من سبعمائة وخمسين مباراة احترافية.

من ناحية أخرى أكد ليستر في بيانه مغادرة النمساوي كريستيان فوكس صاحب الـ35 عاماً نهاية الموسم، وشكره على كل ما قدمه للفريق خلال السنوات الست التي قضاها رفقة الفريق، وتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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