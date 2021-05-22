اخبار الرياضة

مورغان يُعلن اعتزاله ومغادرة ليستر سيتي

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ليستر سيتي عن اعتزال قائده الجمايكي ويس مورغان، نهاية الموسم الجاري.

ونشر ليستر سيتي عبر حسابه على تويتر أن أحد لاعبيه المتوجين بلقبه التاريخي في البريمرليغ في موسم 2015-2016، قد أعلن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم، ويعد مورغان أحد أبرز اللاعبين الذين خاضوا تجربة مع ليستر طيلة تسع سنوات، ومسيرة تواصلت لأكثر من سبعمائة وخمسين مباراة احترافية.

من ناحية أخرى أكد ليستر في بيانه مغادرة النمساوي كريستيان فوكس صاحب الـ35 عاماً نهاية الموسم، وشكره على كل ما قدمه للفريق خلال السنوات الست التي قضاها رفقة الفريق، وتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك