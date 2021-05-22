الأخضر يفوز على دارنس في ملعب البيضاء

نجح فريق الأخضر في الفوز على فريق دارنس 2 – 0 ضمن مباريات الأسبوع 11 من الدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى، المباراة التي جرت بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء حقق من خلالها فريق الأخضر الفوز 8 والوصول إلى النقطة الـ 24 ويواصل التواجد في المركز الثالث لفرق المجموعة الأولى، بينما الخسارة هي الرابعة لفريق دارنس ليبقى برصيده السابق 9 نقاط.
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قناة ليبيا الاحرار
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