الاتحاد المصراتي يواصل التوهج في المجموعة الثانية

يواصل فريق الاتحاد المصراتي تقديم عروضه القوية هذا الموسم بفوزه على ضيفه فريق أبوسليم 2 – 1 ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، المباراة التي جرت بملعب مصراتة وصل من خلالها فريق الاتحاد المصراتي إلى النقطة 20 في المركز الثالث في المجموعة خلف الاتحاد والأهلي طرابلس، وفي المباراة الثانية التي جرت بملعب طرابلس نجح فريق الشط في الفوز على فريق المدينة 1 – 0 سُجل في دقائق الشوط الأول ورفع به فريق الشط رصيده من النقاط إلى النقطة 7 في سلم الترتيب.

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