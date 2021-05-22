أتليتيكو مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة 11 في تاريخه

توج أتلتيكو مدريد بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لأول مرة منذ 2014 بعد أن عدل تأخره إلى انتصار 2-1 على مضيفه ريال بلد الوليد في آخر مباراة لهما هذا الموسم اليوم السبت.

وتفوق أتلتيكو بنقطتين على ريال مدريد أقرب مطارديه ليفوز بالبطولة للمرة 11 في تاريخه. وسجل لويس سواريز هدف الحسم ليتوج انتفاضة أتليتيكو.

تقدم بلد الوليد بشكل مفاجئ في الدقيقة 18 بعد أن هز أوسكار بلانو شباك يان أوبلاك ليكمل هجمة مرتدة سريعة بعد أن فقد يانيك كاراسكو الكرة عقب ركلة ركنية لأتلتيكو.

ومثلما فعل في انتفاضة الأسبوع الماضي أمام أوساسونا أهدر أتلتيكو العديد من الفرص لكنه تعادل بعد لمحة من المهارة من أنخيل كوريا الذي شق طريقه وسط الدفاع قبل أن يضع الكرة في الشباك في الدقيقة 57.

وبعدها استفاد سواريز من هدية من دفاع بلد الوليد ليسجل في الدقيقة 67 ويضع أتليتيكو على طريق الانتصار والفوز باللقب بغض النظر عن نتيجة ريال مدريد على أرضه أمام فياريال.

وأنهى أتلتيكو الموسم في الصدارة برصيد 86 نقطة بينما خطف ريال الفوز 2-1 على فياريال ليحتل المركز الثاني برصيد 84 نقطة. واحتل بلد الوليد المركز 19 وهبط للدرجة الثانية.

واحتفل مئات المشجعين في وسط العاصمة مدريد بعد المباراة بينما دفعت الشرطة بالمزيد من أفرادها والطائرات المسيرة لمراقبة الموقف.-(رويترز)

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