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“رانييري” يضع حداً لمشواره مع “سامبدوريا”

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدرب “سامبدوريا” كلاوديو رانييري أنه سيترك النادي نهاية الموسم الحالي؛ وذلك عقب موسمين من قيادته الفريق للتواجد بين كبار الكالتشيو.

وقاد “رانييري” الفريق في إنهاء الموسم في المركز التاسع، وذلك قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم أمام بارما مساء اليوم، كما احتل المركز 15 خلال الموسم الماضي بعدما تولى مسؤولية قيادة الفريق في أكتوبر 2019.

ويعد المدرب صاحب الـ69 عاماً من أبرز المدربين في الدوري الإيطالي، كما خاض العديد من التجارب التدريبية في أشهر أندية الدوري الإيطالي كيوفنتوس وإنتر وروما وفالنسيا الإسباني وتشيلسي وليستر سيتي في إنجلترا، والذي قاده للتتويج بالبريمرليغ عام 2016 في إنجاز تاريخي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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