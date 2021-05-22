“رانييري” يضع حداً لمشواره مع “سامبدوريا”

أكد مدرب “سامبدوريا” كلاوديو رانييري أنه سيترك النادي نهاية الموسم الحالي؛ وذلك عقب موسمين من قيادته الفريق للتواجد بين كبار الكالتشيو.

وقاد “رانييري” الفريق في إنهاء الموسم في المركز التاسع، وذلك قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم أمام بارما مساء اليوم، كما احتل المركز 15 خلال الموسم الماضي بعدما تولى مسؤولية قيادة الفريق في أكتوبر 2019.

ويعد المدرب صاحب الـ69 عاماً من أبرز المدربين في الدوري الإيطالي، كما خاض العديد من التجارب التدريبية في أشهر أندية الدوري الإيطالي كيوفنتوس وإنتر وروما وفالنسيا الإسباني وتشيلسي وليستر سيتي في إنجلترا، والذي قاده للتتويج بالبريمرليغ عام 2016 في إنجاز تاريخي.

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