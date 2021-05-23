بطولة بنغازي للكاراتيه في حزامي الأصفر والبرتقالي

بنغازي 23 مايو 2021 (وال)- أقام الاتحاد الفرعي ببنغازي للعبة الكاراتيه، بطولة بنغازي للحزام الأصفر والبرتقالي بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية.

هذا وقد شهدت البطولة منافسه قوية بين الفرق المشاركة، حيث بلغ عدد اللاعبين المشاركين أكثر من 150 رياضي من الجنسين.

وكانت نتائج البطولة على النحو التالي:

فئة الصغار وزن تحت 20 كيلو غرام:

فئة الصغار وزن تحت 25 كيلوغرام:

فئة الصغار زائد 25 كيلوغرام:

فئة البراعم وزن تحت 25 كيلوغرام:

فئة البراعم وزن تحت 27 كيلوغرام:

فئة البراعم وزن تحت 30 كيلو غرام:

فئة البراعم وزن زائد 30 كيلوغرام:

فئة الأشبال وزن تحت 30 كيلوغرام:

فئة الأشبال تحت 33 كيلوغرام:

فئة الأشبال وزن تحت 35 كيلوغرام:

فئة الأشبال وزن تحت 37 كيلوغرام :

فئة الأشبال تحت 40 كيلوغرام:

فئة الأشبال وزن زائد 40 كيلوغرام:

فئة السواعد وزن تحت 40 كيلوغرام:

فئة السواعد تحت 43

فئة السواعد تحت 45 كيلوغرام:

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