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بتحطيمه رقماً قياسياً دام لـ40 عاماً.. ليفاندوفيسكي يحصد لقب هداف البوندسليغا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم بايرن ميونيخ تتويجه بالبوندسليغا للمرة التاسعة على التوالي والحادية والثلاثين في تاريخه حيث تغلب في الجولة الأخيرة على ضيفه أوجسبورغ بخمسة أهداف مقابل هدفين .

وسجل جيفري أول أهداف المباراة بالخطأ في مرمى أوجسبورغ في الدقيقة التاسعة وعزز سيرج غنابري بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والعشرين وأضاف جوشوا كيميتش الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والثلاثين وأضاف كينغيسلي كومان الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة والأربعين.

وفي الشوط الثاني قلص أندريه هان الفارق للضيوف في الدقيقة السابعة والستين وأضاف فوليان نايديرلشتير الهدف الثاني بعد خمس دقائق وفي الدقيقة الأخيرة سجل هداف الموسم روبرت ليفاندوفسكي الهدف الخامس والذي رفع رصيده إلى واحد وأربعين هدفاً في البوندسليغا ليحطم رقم الأسطورة جيرد مولر.

وخلال المباراة كرم الفريق البافاري كلا من المدرب هانزي فيليك والمدافع جيروم بواتينغ والإسباني خافي مارتينيز في آخر مبارياتهم مع بطل ألمانيا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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