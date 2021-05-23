“صراع ثلاثي مشتعل” في الكالتشيو لبلوغ الأبطال

تقرير| 218

صراع ثلاثي هدفه التأهل الموسم المقبل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، نابولي وميلان ويوفنتوس يسعون لإنهاء الموسم بخطف أوراق العبور إلى المسابقة الأوروبية الأكبر.

نابولي صاحب الوضعية الأسهل نسبيا على الورق سيستضيف هيلاس فيرونا على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في الجنوب الإيطالي وتحقيقه الانتصار يعني التواجد في أبطال أوروبا الموسم المقبل دون النظر لنتائج المواجهات الأخرى وهذا يعني أن الفرصة بين أيدي أبناء المدرب جينارو غاتوزو، وضعية سيكون خلالها ميلان أمام الاختبار الأهم في المواسم الأخيرة عندما يرحل لمواجهة أتالانتا صاحب المركز الثاني والذي ضمن التأهل لأبطال أوروبا، ميلان عليه العودة بالانتصار أو انتظار خسارة يوفنتوس أمام بولونيا كي يعود لمسابقة ذات الأذنين الكبيرتين بعد غياب ليس بالقصير.

أما يوفنتوس حامل لقب كأس إيطاليا قبل أيام فسيكون في رحلة هدفها الفوز أمام بولونيا على ملعب ريناتو ديل آرا، البيانكونيري يطمح لتحقيق الانتصار وانتظار نتائج كل من نابولي وميلان كي تتأكد المشاركة في أبطال أوروبا وفي حال أخفق في مبتغاه فإن مخطط الموسم انتهى بصورة لم يتوقعها جمهور الفريق الذي كان يطمح للتواجد في الأبطال بشكل مضمون منذ انطلاق الموسم.

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