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المصراتي يتوج بلقب كأس البرتغال مع سبورتينغ براغا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

نجح اللاعب الدولي الليبي المعتصم بالله المصراتي في التتويج بلقب كأس البرتغال لكرة القدم عندما فاز فريقه على فريق بنفيكا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب مدينة كويمبرا، وشارك اللاعب الدولي الليبي أساسيا في المباراة قبل أن يخرج في الدقيقة الرابعة والسبعين بسبب إصابة عضلية، وبحسب الأخبار والصحافة البرتغالية قد تكون هذه المباراة هي الأخيرة للاعب الليبي مع فريق سبورتينغ براغا دون تحديد الوجهة القادمة التي ربما تكون أيضا في البرتغال، يشار إلى أن اللاعب الدولي حمدو الهوني كان قد توج هو الآخر فيما سبق بلقب كأس البرتغال مع فريقه ديسبورتيفو أفيس في عام 2018.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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