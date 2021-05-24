المصراتي يتوج بلقب كأس البرتغال مع سبورتينغ براغا

نجح اللاعب الدولي الليبي المعتصم بالله المصراتي في التتويج بلقب كأس البرتغال لكرة القدم عندما فاز فريقه على فريق بنفيكا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب مدينة كويمبرا، وشارك اللاعب الدولي الليبي أساسيا في المباراة قبل أن يخرج في الدقيقة الرابعة والسبعين بسبب إصابة عضلية، وبحسب الأخبار والصحافة البرتغالية قد تكون هذه المباراة هي الأخيرة للاعب الليبي مع فريق سبورتينغ براغا دون تحديد الوجهة القادمة التي ربما تكون أيضا في البرتغال، يشار إلى أن اللاعب الدولي حمدو الهوني كان قد توج هو الآخر فيما سبق بلقب كأس البرتغال مع فريقه ديسبورتيفو أفيس في عام 2018.

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